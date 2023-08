Roma: svolta Lukaku

Lukaku. svolta capitale? Dopo aver rinnegato l'Inter, pronta a confermarlo, e sognata invano la Juve ( che si è ritirata dalla corsa non potendo disporre di cifre importanti senza la cessioni di Vlahovic) Big Rom potrebbe accasarsi da Josè Mourinho. Sembrava un sogno di una notte di mezza estate: potrebbe a breve diventare realtà. Il Chelsea ha aperto al trasferimento in prestito e soprattutto c'è stato un contatto ufficiale tra i Blues e la Roma. Il club giallorosso punta ad avere in prestito secco Big Rom (naturalmente oneroso, andranno sborsati almeno 10 milioni di euro): il 30enne avrebbe già aperto al trasferimento nella Capitale dopo aver parlato con lo Special One. Una delegazione della Roma, con Tiago Pinto e Ryan Friedkin in testa, è partita per Londra dove ha in programma un blitz per strappare l'ok del giocatore. L'incontro dovrebbe avvenire in serata, dopo la sfida di Premier tra i Blues e il Luton Town. A volte ritornano: un film che ha piu' volte visto protagonista il ciclopico belga. Unica certezza le sue incertezze.