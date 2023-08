Sanità, aumenta il debito delle Asl abruzzesi

L’anno 2022 si è chiuso per le Asl regionali con un passivo di quasi 170 milioni di euro, in aumento rispetto al disavanzo di oltre 72 milioni di euro del 2021. L’azienda sanitaria più indebitata è la numero 1, L’Aquila Avezzano Sulmona con un rosso di oltre 70 milioni di euro. Seguono le Asl dell'Aquila, di Pescara e di Chieti.

La mobilità passiva, le spese per le cure fuori regione pesano sul bilancio sanitario abruzzese per oltre 85 milioni di euro, in calo rispetto al 2021.

"Dall'esame del rendiconto regionale - rileva la Corte dei Conti - sono emersi molteplici profili di criticità".

La relazione dei giudici contabili certifica, secondo Silvio Paolucci, capogruppo del PD in consiglio regionale - il fallimento della politica sanitaria della Giunta Marsilio.