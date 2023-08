Scamacca alla Dea

Va alla Dea il derby mercato nerazzurro: Scamacca torna in Italia, atterra in Lombardia ma vira su Orio al Serio non Linate. Dopo una trattativa condotta sotto traccia , fatta di rilanci e controrilanci, l’Atalanta ha alzato l’offerta al West Ham per l'ex punta del Sassuolo arrivando fino a 25+5 milioni di bonus (legati anche ai gol del giocatore) più il 10% sulla futura rivendita. La proposta dei bergamaschi più conveniente rispetto a quella dell’Inter (sempre sui 25+5, ma con premi più difficili da raggiungere) e per questo giudicata positivamente dagli Hammers. Niente Inter o Roma ( l'attaccante piaceva a Thiago Pinto, molto meno a Mourinho) per il ciclopico capitolino ma ennesima sosta in provincia. Percassi dopo gli 85 milioni incassati dallo United per il danese Rasmus Winther Højlund ha fatto la voce grossa in Gran Betagna, fidando sulla volontà del calciatore che a sorpresa ha preferito gli orobici, convinto di potersi rilanciare agli ordini di Gasperini, un tecnico considerato manna dal cielo per le punte. Rimpiazzerà il partente Zapata. Ora Marotta e Ausilio dovranno concentrarsi su altri profili. Balogun e Beto sono vecchie idee che riemergono con forza in queste ore, meno credibili le voci su Morata: piace ma costa troppo per la dirigenza. L'ex juventino è invece al primo posto nella lista di Inzaghi.