Scontro sulla fondovalle Alento, indagini per omicidio stradale

Il tragico incidente stradale di martedì sera sulla fondovalle Alento, in provincia di Chieti, costato la vita a Stefania Di Michele di 40 anni. Ad accertare eventuali responsabilità penali sarà l’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore di Chieti Lucia Anna Campo. Indagato per omicidio colposo il 25enne di Guardiagrele che era alla guida della Fiat Tipo che avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo due auto. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Chieti con una prognosi ancora da sciogliere. Nello stesso ospedale anche il marito della vittima in condizioni non gravi. Fortunatamente fuori pericolo loro figlioletto di 8 anni che ha riportato lesioni guaribili in 30giorni.