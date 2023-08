Scoperti 186 furbetti del reddito

Indebiti percettori del reddito di cittadinanza nel mirino dei carabinieri di Teramo, che hanno denunciato 186 persone. Il danno all'erario, secondo i militari, ammonta a quasi un milione e centomila euro. Riscontri incrociati con uffici d'anagrafe comunali e inps, oltre al monitoraggio del territorio, hanno portato alla scoperta di false dichiarazioni prodotte dai denunciati per ottenere il sostegno. Per quel che riguarda gli stranieri, in particolare, 147 su 186 avrebbero falsamente attestato di essere residenti in Italia da almeno 10 anni. Quanto agli italiani, riscontrata una situazione economica tale da non giustificare l'erogazione del reddito di cittadinanza. In alcuni casi omessi accantonamenti bancari, polizze vita con l'opzione di accumulo di denaro da liquidare a scadenza della polizza.