I carabinieri della Compagnia di Avezzano stanno svolgendo delle indagini per risalire all'autore o agli autori del ferimento di un uomo fuori una discoteca della citta', ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Al momento non si sa se la vittima sia un addetto alla sicurezza del locale. Il ferito e' stato subito trasferito al pronto soccorso e successivamente operato. Le sue condizioni di salute non sono considerate gravi.