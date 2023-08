Stellantis, rilancio dopo Ferragosto

Slitta a dopo Ferragosto l'accordo per la transizione ecologica e il rilancio di Stellantis, con il raddoppio della produzione in Italia fino alla soglia di un milione di auto, come aveva auspicato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. I lavori ripartono il 30 agosto, con un incontro tra il governo e l'azienda, e l'obiettivo di instaurare un tavolo di sistema. Da Stellantis è stata manifestata arrivata la disponibilità a proseguire, dopo la pausa estiva, un "cammino, anche con le parti sociali e le organizzazioni di categoria". In riunione con i sindacati, il ministro ha prospettato la possibilità di un'intesa con il gruppo per avviare il percorso e giungere, per la fine dell'anno, a un accordo di sistema che guardi al 2030 e all'obbligo europeo di emissioni zero per auto e furgoni nuovi dal 2035, con lo stop ai motori diesel e benzina.