Taser, l'arma che fa discutere

La dolorosa vicenda, sulla quale la famiglia del deceduto, il 35 enne Simone Di Gregorio, chiede sia fatta luce, riapre il dibattito sull'impiego della pistola elettrica. Da una parte chi ne difende l' utilizzo quando serve, dall'altra chi chiede di non estrarla mai più dalla fondina. "Inaccettabile - accusa il garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma -assistere a un epilogo mortale". Filiberto Zaratti, di Alleanza Verdi e Sinistra, benchè prudente sulle cause, è altrettanto netto: "Per quanto le circostanze di questa morte vadano ancora accertate nel dettaglio - dice - per noi l'uso del taser deve essere abolito: non si può rischiare la vita in questo modo". "La drammatica notizia - replica con forza Valter Mazzetti, segretario generale del sindacato di polizia, Fsp - non può e non deve essere usata per riaprire polemiche inutili e dannose per la sicurezza di tutti, a proposito di uno strumento importante per cui chi fa questo lavoro si è battuto per anni". Gli fanno eco Alessandro Marconi e Atonio Nicolosi, rispettivamente segretario generale per l'Abruzzo e referente nazionale di Unarma, l' associazione sindacale Carabinieri. "Condoglianze alla famiglia - dicono - e vicinanza ai colleghi, certi che abbiano agito usando il taser come previsto da protocollo". Secondo Franco Romeo, infine, già presidente della Società italiana di Cardiologia, "se utilizzato correttamente, il taser non è pericoloso".