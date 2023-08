Tassista aggredito

Rocambolesca aggressione a Pescara per un tassista, cui è stato impedito anche l'esercizio della sua attività. E' successo dinanzi alla stazione ferroviaria, quando un uomo era salito su un taxi chiedendo di essere trasportato a Montesilvano: 4 uomini che erano con lui non volevano che andasse via e uno di loro, per evitare che il taxi partisse, ha cercato di occupare il posto di guida del veicolo pubblico, prima che l'autista all'esterno dell'auto potesse salirvi. Quest'ultimo ha chiesto spiegazioni su quanto stesse accadendo, ma è stato aggredito per impedirgli la partenza. Il fatto è stato segnalato al 113: la polizia è avrebbe individuato i presunti responsabili dell'aggressione. Novità sono attese nelle prossime ore.