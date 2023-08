Tentato omicidio, due arresti a Giulianova

Sono in carcere con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo d'armi in concorso. Per un 23enne e un 21enne, un italiano e un rumeno, residenti a Giulianova sono scattate le manette da parte dei Carabinieri dopo un'aggressione nella notte tra il 19 e il 20 agosto scorsi in un pub nella zona del parco Franchi, nella cittadina rivierasca teramana.

Si era sviluppata una rissa dopo che l'imprenditore giuliese, 42enne, titolare del locale aveva invitato un gruppo di ragazzi, tra i quali i due arrestati, a non lasciare bicchieri per terra. I due minorenni avevano ferito con un coltello da cucina il titolare del pub, sottoposto poi a un delicato intervento chirurgico.

Nella rissa sarebbe spuntato spuntato anche un machete, sequestrato successivamente dai carabinieri in una perquisizione domiciliare. Rinvenuta anche una bomboletta spray al peperoncino, utilizzata contro il gestore del pub.