Tentazione Red Devils per Verratti

Verratti cerca casa o qualcosa di strettamente simile: Parigi è forse già un ricordo, una cartolina da destinare alla memoria: mittente il passato. Entro il primo settembre ( o il 20 se opterà per i petrodollari della Saudi League) il talento di Manoppello lascera' il Psg dopo piu' di due lustri. Intanto impazza per lui radio mercato. Il Manchester United ha un nuovo obiettivo per rinforzare la mediana: i Red Devils starebbero valutando di presentare un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain per il centrocampista abruzzese, tirandosi fuori così dalla corsa per Sofyan Amrabat della Fiorentina. L'ex Pescara non fa parte del progetto tecnico di mister Luis Enrique e a Parigi è ormai un separato in casa (non è stato convocato per le prime due giornate di Ligue 1), ma su di lui ci sono anche Al Ahli e Bayern Monaco. Parigi ai titoli di coda e forse mai come stavolta riecheggia una frase dell'indimenticabile Marilyn Monroe: "Quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entrambi, non è mai finito". Chissà come è andata tra Marco e il Psg.