Parte domani la tre giorni di intrattenimento di Theate Magic Summer, contenitore internazionale delle stelle della magia con Illusion, lo spettacolo di domenica la Civitella e degli artisti di strada del Buskers Festival.

Grande attesa per Illusion, il grande spettacolo in programma sabato sera alla Civitella. Lo show vedrà sul palco grandi campioni del mondo, europei e italiani come: Luca Bono campione italiano di magia, vincitore di due Mandrake d’oro e braccio destro di Brachetti; dalla Spagna Miguel Munoz, campione mondiale di magia in carica e protagonista di Dumbo di Tim Burton; Lea Kyle dalla Francia, la più grande trasformista del momento vincitrice del Golden Buz all’America’s got talent; Ernesto Planas da Cuba, ospite dei più grandi programma televisivi del mondo con il numero degli ombrelli di grandissime misure; ci sarà Andrew Basso, l’erede di Harry Houdini.

In strada, gli spettacoli gratuiti si susseguiranno in modo da dare a tutti l’opportunità di vedere magie e di avere animazione continua. In scena un mago di 12 anni, Francesco Miccoli, e il cubo di rubik; Tiziano Grigioni specializzato nel pickpocket, ruberà in scena portafogli e accessori facendoli ricomparire in modo pazzesco; Mago Pablo è un ragazzo romano che si esibisce con le sue colombe e Giovix un altro giovanissimo, il mago Fil e la sua magia da strada.



Previste navette gratuite per raggiungere il centro città, da venerdì 4 a domenica 6 agosto, La Panoramica garantirà il servizio di collegamento dal parcheggio del Palatricalle a largo Cavallerizza (con ferate intermedie) dalle 18 alle 2 di notte ogni trenta minuti.