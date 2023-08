Tragedia nei campi

Stava arando il suo terreno in contrada Laroma a Casoli, Domenico Di Battista, attivissimo nonostante i suoi 95 anni. A un certo punto il mezzo si è fermato e l'agricoltore è sceso per controllare: a quel punto il trattore gommato si è improvvisamente rimesso in moto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo. Cordoglio a tutta la famiglia da parte del sindaco Massimo Tiberini che lo ricorda come una persona sempre attiva, “Di Battista - racconta - mi aveva da poco chiesto udienza per risolvere un problema legato al fosso di contrada Laroma”.

Una terra di agricoltori l'Abruzzo in cui sono frequenti gli incidenti nei campi. Proprio a Casoli e sempre ad agosto, 2 anni fa è morto l'ex sindaco Sergio De Luca, aveva 58 anni e stava scavando linee tagliafuoco con un trattore cingolato quando è caduto in un dirupo.

Terribile anche il bilancio degli ultimi mesi: a marzo non c'è stato scampo per un uomo di 67 anni colpito dall'albero di noce che stava abbattendo, a Frisa. A maggio un 84enne è morto dopo essere finito con il trattore in un canale a San Salvo. A Nocciano, un mese fa, è rimasto schiacciato e ucciso dal suo mezzo agricolo un uomo di 61 anni. Il lutto di Casoli si aggiunge a questa lunga e dolorosa scia.