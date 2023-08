Una tromba marina si è generata al largo delle coste abruzzesi e si è spostata per diversi chilometri, in mare, tra la zona Sud di Pescara e Francavilla al Mare. Il fenomeno ha richiamato l'attenzione di molti ed è subito scattato il tam tam sui social network, con condivisione di foto e video. Fuggi fuggi dalle spiagge, ma nessun danno sul litorale. Dal pomeriggio precipitazioni si sono abbattute su tutta la regione, in particolare sulla costa.