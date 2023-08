Uomo di 35 anni con disturbi mentali si denuda e muore dopo essere stato bloccato dai carabinieri

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di un trentacinquenne di Pescara, paziente psichiatrico in cura nel centro di salute mentale del capoluogo adriatico, deceduto ieri pomeriggio a San Giovanni Teatino dopo l'intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118. Una telefonata al numero di emergenza 112 aveva segnalato la presenza di un uomo in Corso Vittorio Emanuule che si era denudato con atti di autolesionismo sbattendo il corpo e la testa contro la propria auto. Poi la corsa verso il vicino passaggio a livello: sui binari della ferrovia Chieti-Pescara i militari del nucleo radiomobile hanno tentato di bloccarlo anche utilizzando il taser per placare la sua reazione violenta con calci. Il trentacinquenne è riuscito a strapparsi dal corpo i due dardi sparati dalla pistola ad impulsi elettrici che lo avevano raggiunto sotto l'ascella e all'inguine sinistro. Dopo una serie di tentativi i carabinieri sono riusciti ad immobilizzarlo. Dopo l'iniezione di un farmaco calmante da parte dei sanitari del 118 intervenuti nel frattempo sul posto, l'uomo avrebbe perso i sensi fino al decesso per un probabile arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del medico dell'ambulanza.