Verratti-Qatar: braccio di ferro

Verratti cerca casa: terza puntata. E non è assolutamente detto che questa sia l'ultima della serie. In casa PSG, risolta momentaneamente la grana Mbappé, con Neymar ceduto in Arabia, resta da sistemare l'indesiderato abruzzese, in uscita dal club parigino e messo fuori rosa da Luis Enrique. Dopo una lunga trattativa con un club arabo ( l'Al Ahli ndr) l’idea del patron parigino Al-Khelaifi è quella di cederlo all’Al-Arabi, società qatariota di proprietà di un suo cugino. L’accordo tra i due club è stato già trovato, resta solo da convincere il 30enne italiano, che sembra però piuttosto riluttante. Verratti vorrebbe continuare a giocare in Europa ma finora non sono arrivate offerte in linea con le richieste dei transalpini. Sul centrocampista di Manoppello gravitano due importanti club continentali: Manchester United e Bayern di Monaco. Trasferirsi in Qatar renderebbe piu' ricco il conto in banca, ma porrebbe fine alla sua carriera internazionale. Il neo Ct azzurro Spalletti pronto a convocare altri centrocampisti se Marco lasciasse il calcio che conta.