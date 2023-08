Vizi capitali

Ultimamente tira brutta aria nella capitale e non è colpa del Ponentino. Sarri e Mourinho sono avvelenati con i rispettivi patron: una campagna acquisti che per diversi motivi non decolla. Lunedi sera è andato in onda una sorta di armistizio tra Lotito e il Guru toscano, arrabbiato per i reiterati no del suo datore di lavoro, riuscito a bocciare in un amen Zielinsky, Berardi Ricci e Pellegrini. Ora sembra aver promesso Torreira ( nome proposto a più riprese da Sarri come alternativa a Ricci, sempre nei radar, bocciando nel contempo Paredes), Kamada e Karlsson. Sul terzino sinistro sarà quasi impossibile strappare Mario Rui al Napoli: meno improbabili Doig e Valeri. Tregua armata in casa biancoceleste: venerdì sera Sarri aveva sbottato di butto, minacciando le dimissioni. La squadra ha chiesto all'allenatore di ripensarci e non distruggere il buon lavoro svolto in questo positivo biennio: il resto ora spetta a Lotito. Fatti non promesse: Maurizio attende 4 acquisti a stretto giro di posta. Non va meglio in Portogallo, sede del ritiro estivo della Roma. Qui il feeling tra lo Special One e la società rasenta lo zero. Mourinho è in scadenza di contratto e la famiglia Friedkin non si è mai palesata per discutere del prolungamento. Josè da 3 settimane chiede Alvaro Morata ma il club ha trattato prima Scamacca ( a un passo dall'Inter) ed ora Marcos Alonso e Arnautovic. Solo parametri zero fino ad oggi ha propinato il mercato. Diffcile agganciare la Zona Champions con queste premesse. Roma caput mundi ma non nel Regno di Eupalla