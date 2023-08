Zaniolo all'Aston Villa

Da oggi ci sarà un nuovo suddito in Gran Betagna: l'ex bad boys romanista dopo la toccata e fuga ottomana ripartira' dall'Aston Villa. Non si concretizzerà il ritorno di Nicolò Zaniolo nel campionato italiano nonostante i ripetuti accostamenti a Fiorentina e Juve ( senza contare la trattativa col Milan lo scorso gennaio ndr). Va esaurendosi dopo appena 6 mesi la parentesi tra le fila del Galatasaray: il club di Istanbul ha definito in ogni dettaglio il trasferimento del classe '99 all'Aston Villa, dove ritroverà il direttore sportivo spagnolo Monchi, che lo ha immediatamente indicato al tecnico Unai Emery come soluzione per rimpiazzare Buendia, gravemente infortunato al ginocchio. Zaniolo sbarca in Premier League per una cifra complessiva intorno ai 27 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il calciatore si sottoporrà alle visite mediche di rito, firmerà il contratto che lo legherà ai Villains e potrebbe essere a disposizione di Emery già per il prossimo turno di campionato, nel quale l'Aston Villa affronterà l'Everton con l'obiettivo di dimenticare subito la pesante sconfitta all'esordio contro il Newcastle di Tonali. Indirettamente toccata dalla vicenda Zaniolo pure la Roma, che al momento di definire qualche mese fa la cessione al Galatasaray per 15 milioni più bonus, aveva fatto inserire pure una percentuale (20%) sull'eventuale futura rivendita del giocatore. Qualora l'Aston Villa scegliesse di esercitare l'opzione i giallorossi incasserebbero una cifra superiore ai 5 milioni di euro. Zaniolo prepara l'ennesima ripartenza del destino dopo burrascosi e repentini ripensamenti. Spesso le parole se ne stanno zitte sulla soglia: è così che nascono gli addii.