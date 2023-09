17enne arrestato per spaccio

Arresto in flagranza per un 17enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel parco Florida a Pescara. Gli agenti della squadra volante della questura di Pescara, guidata da Luigi Liguori, durante l'accesso al parco, hanno notato un giovane a bordo di una bicicletta che, vista la polizia, si è dato alla fuga. Il ragazzo è stato comunque fermato, malgrado tentasse di divincolarsi e fuggire. Sottoposto a perquisizione, il 17enne è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e della somma complessiva in contanti di 205 euro. Nel suo borsello i poliziotti hanno trovato anche svariate dosi di hashish per un peso complessivo di 45 grammi. Nell'ispezione domiciliare a Montesilvano, l'unità cinofila ha recuperato un panetto di hashish del peso di 100 grammi nascosto nell'imbottitura della testata del letto, nella camera del ragazzo. Il 17enne è stato arrestato e trasferito in un Centro di prima accoglienza. Inoltre, nascoste tra le siepi del parco sono stati recuperati circa 11 grammi di hashish.