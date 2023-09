Abruzzo, lieve calo dell'occupazione nel secondo trimestre 2023

E' in lieve flessione l'occupazione in Abruzzo. Questo dicono i dati relativi al secondo trimestre dell'anno, diffusi dall'Istat. Diminuisce il numero dei lavoratori che passano dai 500mila del primo trimestre ai 498mila del periodo aprile-giugno.

Aumenta leggermente, invece, il tasso di occupazione, cioè il rapporto tra gli occupati e la forza lavoro disponibile, salito al 61%, quasi mezzo punto percentuale in più rispetto alla media dei primi tre mesi dell'anno.

Trend occupazionale ancora più positivo se si guarda ai dati degli ultimi 12 mesi, con il tasso di occupazione cresciuto del 3% e diciottomila persone occupate in più.