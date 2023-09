Altro duro colpo all'Aeroporto d'Abruzzo da parte di Ryanair. La compagnia low cost irlandese, che già aveva cancellato il collegamento con Torino e tagliato i voli per Bergamo e Londra, ha deciso che il volo per Barcellona previsto per il lunedì durante la stagione invernale, non debutterà così come invece era stato annunciato prima dell'estate. Restano confermati, invece, quelli previsti per la domenica e per il mercoledì.