Controlli per la sicurezza a L'Aquila

Anche i vigilantes contro la baby gang del centro storico dell'Aquila. Questa tra le misure più importanti annunciate per tentare di arginare la piaga delle violenze e minacce nel cuore della città, spesso da parte di gruppi di minori. Un fenomeno che negli ultimi mesi ha visto una crescita preoccupante tale da generare allarme sociale nella popolazione e far dire al questore: "sono fatti quotidiani di particolare gravità su cui dobbiamo dare risposte". In affiancamento all'impegno delle forze dell'ordine, la giunta comunale ha approvato un provvedimento per potenziare la polizia municipale e aumentare i controlli, specialmente nelle ore serali. Tra le ipotesi al vaglio, che dovranno trovare applicazione concreta, l’estensione dell’orario fino alle 24, l'aumento del personale con altre sette unità, ma soprattutto si valuta la possibilità di allargare la presenza di pattuglie e di attivare collaborazioni con privati. Una mossa già sperimentata con risultati talvolta incoraggianti in città come Palermo, Terni e Castelfiorentino. I vigilantes non hanno potere di intervento ma presidiano il territorio e segnalano alle forze dell'ordine. Inoltre, circa 4 milioni di euro a valere sul fondo complementare al Pnrr saranno investiti per installare ulteriori 900 telecamere di videosorveglianza in città e nelle frazioni che si andranno ad aggiungere alle oltre 200 già attive. Del tema tornerà a occuparsi anche il Consiglio comunale, con una annunciata, anche se non ancora calendarizzata, riunione della commissione politiche sociali.