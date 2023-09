Cene a scrocco, un colpo anche ad Avezzano

Dalla Frentania alla Val di Sangro fino alla Marsica. I Bonnie&Clyde della forchetta, come sono stati soprannominati, cambiano zona ma non la brutta abitudine per la quale si sono guadagnati titoli in cronaca: quella di concedersi lauti pasti, a ristorante, sparendo prima del conto.

Cinque i locali visitati dalla coppia di disonesti gourmet, tre nel Chietino e due nell'Aquilano, più precisamente ad Avezzano.

Lui ben vestito e palestrato, sul metro e ottanta, lei - una ventina di centimetri più bassa - descritta come elegante e affascinante. Tutti e due sui trent'anni. Una coppia distinta che però ha l'abitudine di chiedere un tavolo nei pressi dell'uscita, con la scusa di avere il vizio del fumo e di aver bisogno di frequenti pause sigaretta.

Il copione è sempre lo stesso: poco prima del conto, lui esce per fumare, lei si alza per andare in bagno. E scompaiono.

A farne le spese anche un ristoratore di Piazzano di Atessa, dove i due avevano consumato una cena di pesce innaffiata da vino pregiato, da 120 euro. Prima, però, era stata visitata una braceria in località Colle Pizzuto, frazione di Lanciano. Di cento euro, in questo caso, il conto.

Sulle loro tracce, ci sono i Carabinieri della stazione di Atessa, che indagano per il reato di insolvenza fraudolenta, punita con due anni di reclusione e 516 euro di multa. Avrebbero in mano le immagini riprese dalle telecamere interne dei locali e da quelle piazzate nelle aree di parcheggio, che avrebbero ripreso anche l'utilitaria usata dai due.