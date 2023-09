Auto contro un albero, morto un 20enne a Ortona

Incidente stradale mortale sulla Nazionale adriatica nei pressi di Ortona, questa notte intorno alle 2 e mezza. Un ragazzo di 20 anni alla guida di una Citroen rossa è finito, per cause ancora da accertare, contro un albero all’altezza dei Ripari di Giobbe. A quanto pare il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato prima di terminare la sua corsa contro una pianta di ulivo. Nulla da fare per i soccorritori. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della scatola nera e la restituzione della salma ai familiari.