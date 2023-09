Roseto, auto e furgone a fuoco nella notte

Paura nella notte a Roseto dove, per cause che sono ancora in fase di accertamento, un'auto e un furgone hanno preso fuoco.

I mezzi, una Fiat 500X e un Ducato, dello stesso proprietario, erano parcheggiati sul ciglio della strada. Le fiamme si sono sviluppate nella parte posteriore della macchina e in quella anteriore del veicolo commerciale.

Sul posto è intervenuta subito una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Roseto, raggiunta da un'autobotte partita dal Comando di Teramo.no

Non proprio semplici, le operazioni di spegnimento, perché nel frattempo il furgone si era acceso e aveva percorso alcune decine di metri. I pompieri hanno dovuto usare un divaricatore idraulico per crearsi un varco nella parte posteriore del mezzo e poter spegnere le fiamme e raffreddare una bombola di acetilene.

Danneggiata dall'incendio anche una porzione di recinzione di una delle abitazioni circostanti. Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri.