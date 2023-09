Cade dalla bici e muore

È caduto dalla bicicletta nei pressi di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), sbattendo violentemente la testa e perdendo così la vita. È questa la ricostruzione sommaria dell'incidente costato la vita nel pomeriggio a Dahl Kristensen, ciclista di 71 anni, in visita nel parco del Gran Sasso insieme ad un gruppo di amici con i quali era uscito per una escursione in bicicletta. L'uomo si era fermato per fare qualche foto poi la pedalata per raggiungere il gruppo e l'incidente che non gli ha lasciato scampo. L'incidente, sul quale sono ancora in corso gli accertamenti da parte della stazione carabinieri di Calascio, si e' verificato nel tratto che da Lago Racollo riconduce all'abitato.

Il ciclista è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, ma le condizioni sono apparse molto gravi sin da subito.