Il ritorno del Matteotti

Dalla finestra di piazza Duca degli Abruzzi o dal percorso, seguire il Trofeo Matteotti che torna a Pescara dopo un anno di stop è un imperativo per gli appassionati delle due ruote. In questa 75 esima edizione 120 ciclisti di 18 squadre con in testa una rappresentativa della nazionale italiana che vede con il dorsale numero 2 Dario Cataldo il corridore di Miglianico al rientro dopo un brutto infortunio. Il più atteso è Giulio Ciccone, maglia a pois all'ultimo Tour de France ed accreditato per la vittoria della classica abruzzese .La corsa e' partita alle 11.15 con un circuito di 15 chilometri da percorrere 13 volte per circa 195 chilometri tra Pescara e Montesilvano .L'arrivo e' previsto alle 16. Prima dell'inizio, pedalata in memoria di Fabio Tborre il giovane corridore pescarese scomparso prematuramente a settembre 2021.