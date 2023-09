Carcere Sulmona, ennesima aggressione

Ancora paura nel carcere di Sulmona dove un detenuto ha tentato di strangolare un agente penitenziario. Nella struttura di massima di sicurezza di via Lamaccio, l'escalation di violenza è sempre più preoccupante. In questa circostanza l'agente è stato costretto a richiedere le cure del pronto soccorso dopo che il detenuto lo aveva aggredito a seguito di una lite scoppiata tra il ristretto e un responsabile del carcere che aveva deciso lo spostamento del compagno di cella. Al poliziotto penitenziario i sanitari hanno diagnosticato un trauma al collo, fortunatamente non grave anche se avrà bisogno di ulteriori consulenze ed accertamenti.