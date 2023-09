Altro incidente alla Sabino esplodenti di Casalbordino: tre vittime

Nella tarda mattinata, dopo mezzogiorno, un nuovo incidente si è verificato presso la Sabino Esplodenti, azienda di Casalbordino dove nel 2020 persero la vita tre operai. Una forte esplosione è stata sentita dai residenti in tutta la zona e molti allarmi hanno iniziato a suonare. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Vasto, i Carabinieri e i sanitari del 118. Secondo le prime informazioni fornite da questi ultimi anche stavolta ci sarebbero tre vittime.

La fabbrica smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche. L'azienda del vastese non è nuova a queste tragedie: nella stessa fabbrica nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall’innesco di una spoletta, e nel 2009 due persone rimasero ferite gravemente in un'esplosione. L'ultimo incidente mortale in Abruzzo che ha riguardato fabbriche o depositi di materiale pirico risale allo scorso febbraio, quando un uomo morì nell'esplosione di un deposito alle porte di Teramo.

Intanto proprio domani è prevista l'udienza davanti al Gup per i 10 indagati della tragedia avvenuta nel 2020 nella stessa azienda di Casalbordino.