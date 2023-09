Oggi le autopsie sulle salme delle tre vittime

Iniziano stamani, all'ospedale di Chieti, le autopsie sulle salme dei tre operai morti il 13 settembre scorso in un tragico incidente alla Sabino Esplodenti di Casalbordino. Come disposto dal sostituto procuratore della repubblica di Vasto, Silvia Di Nunzio, titolare dell'inchiesta, saranno i medici legali Pietro Falco e Rossella Ferrara a eseguire gli esami autoptici. Data la complessità degli accertamenti, il lavoro dei periti, presenti i consulenti di parte, potrebbe essere completato nella giornata di domani. Per la morte di Giulio Romano, 56 anni, di Casalbordino, Fernando Di Nella, 62 anni di Paglieta, ma residente a Lanciano e Gianluca De Santis, 40 anni, residente a Palata, in provincia di Campobasso, sono state iscritte nel registro degli indagati sette persone, oltre alla società che fa capo alla famiglia Salvatore di Lanciano.