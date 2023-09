Il centrocampista del Chieti Cosimo Forgione, autore del gol partita nel derby tra i neroverdi e l'Aquila, a fine gara evoca Diego Armando Maradona, dopo le accuse di aver toccato la sfera con il braccio sinistro per il decisivo sigillo. Al termine del match parapiglia nel tunnel degli spogliatoi, episodio stigmatizzato dal tecnico aquilano Massimo Epifani che ha attaccato l'arbitro Palmieri di Avellino per gli errori, in primis quello sul gol. Nella ripresa i teatini hanno ringraziato il portiere Serra per due interventi magistrali su Sarritzu e Bacio Terracino.

Ride l'Avezzano corsaro con un secco 3 a 0 a Monterodondo grazie alle reti nel primo tempo di Roberti e Forte e nella ripresa di De Silvestro. Gara mai in discussione per gli uomini di Pino Ferazzoli che si attestano a 4 punti in classifica al pari del Chieti, 3 punti per L'Aquila e primo punto della stagione del Notaresco che ha pareggiato 4 a 4 con la Vigor Senigallia nel match giocato a Silvi. Per la compagine teramana hanno segnato Belloni, doppietta di Bonfiglio - secondo gol su rigore - Saccomanni, prima del pareggio finale di Mori.

Prossimo turno per le abruzzesi del girone F di serie D: Avezzano - Samb, Roma City - Chieti, L'Aquila - Monterotondo e Sora - Notaresco.