L'olandese volante

Movimentato, duro - a detta dei corridori - entusiasmante agli occhi del pubblico. Il trofeo Matteotti, tornato dopo un anno di stop, non ha deluso le aspettative rivelandosi corsa dai 42 chilometri orari di media nel circuito Pescara-Montesilvano con alcune fughe e arrivo in volata vinto dall'olandese Sjoerd Bax della Uae, alla sua prima partecipazione che si è imposto in 4 ore 35 minuti e 32 secondi sul campione italiano Simone Velasco e su Lorenzo Rota.

E' stata la gara del rientro di Dario Cataldo dopo l'infortunio e, sempre con la maglia azzurra, c'è stato spazio per Giulio Ciccone che all'ultimo giro aveva anche tentato di piazzare la zampata, per poi lasciare spazio al compagno di squadra Velasco.

Non è mancato il pubblico sulle strade della 75 esima edizione della corsa, con la consuetudine degli arrosticini cotti durante il passaggio dei corridori.

Prima della gara ricordo di Fabio Taborre il giovane ciclista pescarese che aveva corso il Matteotti, scomparso prematuramente nel 2021.