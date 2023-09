Comitato vittime Rigopiano: "Rischiamo l'oblio e la prescrizione"

"Dal 23 febbraio scorso, dopo la sentenza di primo grado ingiusta ed inaccettabile per noi e per tutti gli italiani che ci seguono, abbiamo atteso 90 lunghi giorni per conoscerne le motivazioni, poi altri 45 aspettando l'impugnazione da parte della procura di Pescara, depositata il 4 luglio scorso. Siamo arrivati a oltre meta' settembre, ma sul fronte giudiziario, nessuna notizia, siamo ancora in attesa di conoscere le date delle udienze d'appello". E' quanto si legge sul profilo Facebook 'Rigopiano, in attesa del Fiore', curato dal Comitato vittime di Rigopiano. "Il processo di Rigopiano - prosegue il Comitato - rischia di cadere in prescrizione, ma a quanto pare, poco interessa se, il processo per la tragedia che si poteva e si doveva evitare, dovesse concludersi in modo tanto indegno, incivile e vergognoso. Sembrerebbe, anzi, che si stia cercando di far passare inutilmente tempo prezioso, per lasciar cadere la strage di Rigopiano, vergogna e fallimento dello Stato sul territorio abruzzese, nell'oblio del 'nessun colpevole',

nonostante le innumerevoli ed inequivocabili contraddizioni esposte nell'impugnazione della sentenza di primo grado dai procuratori di Pescara che seguono la vicenda". "Se cio' dovesse accadere - conclude il Comitato - sarebbe un ulteriore fallimento dello Stato, per non aver saputo salvare dalla morte 29 anime innocenti e per non essere riusciti a far emergere tutta la verita' e la giustizia, e l'ennesima beffa per noi, per i nostri angeli abbandonati lassu' ad aspettare la morte e per tutti gli italiani che come noi credevano di vivere in un Paese civile".