De Marco trascina il Pescara

Zeman ridisegna il Pescara con una rotazione che non sa affatto di rottamazione visti i giovani interpreti. Sette i volti nuovi: il boemo conferma solo Plizzari, Mesik, Dagasso e Cuppone. In fondo la rivoluzione è più istinto che pensiero. Il Sestri Levante incute subiti i brividi impegnando Plizzari due volte nel primi 6 minuti sempre con cross provenienti dalla bandierina. Al nono Moruzzi è scalciato in area da Pane. L'arbitro opta per il rigore tra le proteste liguri. Il penalty di Cuppone è intercettato dall'estremo difensore rossoblù ma nulla può sul successivo colpo di testa di De Marco, letale per gli uomini di Barilari. Cangiano lambisce il bis abruzzese al 12'. Chi strappa reiterati peana è Plizzari che nega un goal fatto a Candiano al 42'. Ma resta basso il baricentro biancazzurro e poco dopo Raggio Garibaldi si procura un calcio di rigore. Stavolta Candiano non fallisce dagli 11 metri anche se Plizzari intuisce la tratteittoria. Episodio dubbio. Ad inizio ripresa il boemo rivede le sue scelte gettando nella mischia Pierno, Merola e Franchini. Al 47esimo errata lettura difensiva del Pescara: solo un super Plizzari nega il bis al ligure Forte. Cuppone in contropiede si divora il goal al 48esimo. Zeman perde Pellacani: rientra lo scafato Brosco. Zemanlandia guadagna metri e al 58esimo confeziona un delizioso dai e vai Merola-De Marco che riporta la chiesa al centro del villaggio: doppietta personale per l'ex talento della Vibonese che poi si infortuna e lascia spazio all'estone Tunjov. Fa la barba al tris Cangiano all'84esimo: salva sulla linea Oliana. Successo sofferto ancorchè meritato: i cambi operati e un portiere eccellente fanno la differenza.