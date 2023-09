Dopo il rinvio per lutto, a Lanciano partono le Feste di Settembre

Dopo il rinvio di tutti i festeggiamenti in segno di lutto per le vittime dell'esplosione di Casalbordino, oggi a Lanciano riprende regolarmente il programma delle Feste di Settembre, in onore della Madonna del Ponte. Stasera la tradizionale “nottata”, con la città che resterà sveglia fino alle 4 del mattino per attendere i fuochi pirotecnici di apertura nel parco Villa delle Rose. Le festività patronali, la cui nascita risale al 1933, sono giunte alla 190ma edizione.

Anche se con uno spirito diverso dal solito (nell'esplosione di Casalbordino ha trovato la morte anche il lancianese Fernando Di Nella), l'appuntamento è alle 22 in piazza Plebiscito. "Ci sono tante persone che si sono adoperate per questi giorni di festa e in particolare per la nottata - ha spiegato il sindaco Filippo Paolini -, ieri era doveroso fermarsi ma abbiamo cercato di contemperare tutte le esigenze".