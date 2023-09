Droga consegnata con lo scooter, due arresti

Detenzione e spaccio di stupefacenti. Con queste accuse la squadra mobile della Questura di Pescara ha arrestato due coniugi di 52 e 58 anni residenti a Fontanelle, entrambi già noti agli investigatori in quanto gravati da precedenti specifici. Il 58enne è stato fermato a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, guidato senza patente, che sarebbe stato utilizzato per la consegna della droga nelle vie limitrofe all'abitazione della coppia. La successiva perquisizione ha permesso di accertare che l'uomo, con la

complicità della moglie, in casa deteneva un totale di 50 g. di eroina e 12,4 g. di cocaina, oltre a materiale utile per il confezionamento, bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante ed un coltello con evidenti tracce di narcotico appena trattato dagli arrestati. Gli operatori hanno inoltre trovato e sequestrato la somma in

contanti di 900 euro.