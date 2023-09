Elezioni, il centrosinistra verso D'Amico. Il nodo della sanità

Quella di venerdì dovrebbe essere la data cruciale per la candidatura di Luciano D'Amico per il centrosinistra, alla guida di Abruzzo Insieme alle prossime consultazioni regionali. Una scelta per così dire “civica” in contrapposizione con la figura di Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale, inizialmente designato a guidare la coalizione tra PD e movimento cinque stelle. 63enne docente di economia aziendale, ex rettore dell’Università di Teramo e già presidente della Tua, D'Amico ha da tempo il sostegno anche dell’ala della coalizione composta da Demos, Sinistra italiana e Articolo uno. A restare fuori sarebbe Azione, il partito di Carlo Calenda rappresentato in Abruzzo dall'onorevole Giulio Cesare Sottanelli. Il raggruppamento potrebbe decidere di correre da solo, distaccandosi anche da Italia Viva con la quale era a braccetto nel corso delle ultime elezioni politiche.

Uno dei nodi cruciali del dibattito è quello della sanità e dei nuovi ospedali, a partire da Teramo. Nei giorni scorsi l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e il manager Asl riconfermato, Maurizio Di Giosia, avevano detto di attendere dal Consiglio Comunale la localizzazione della struttura, ma il Sindaco Gianguido D'Alberto (centrosinistra) ha indicato Villa Mosca, preconizzando la ricostruzione del “Mazzini” e bocciando l'idea di Di Giosia e della Giunta regionale di realizzare il nuovo hub a Piano D'Accio in un terreno vicino allo stadio. Dopo la presa di posizione di D'Alberto è attesa per oggi una conferenza stampa del Presidente della Regione (che sarà ricandidato) Marco Marsilio e del manager della Asl teramana.