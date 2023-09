La solidarieta' abruzzese alla Libia

All'sos lanciato dalla Libia, anche l'Abruzzo ha risposto presente. A bordo della Nave San Marco approdata poche ore fa sulla costa libica anche 4 dipendenti e 1 volontario della Protezione civile abruzzese, incaricati di consegnare carriole, pale, picconi e due pompe idrovore con una capacità combinata di 6mila litri al minuto.Un carico prezioso, quello inviato dal corpo regionale, che si aggiunge alle altre sei pompe idorovore mandate dalla protezione civile di Campania e Calabria, ai 30 bancali di materiale sanitario spediti da quella pugliese e alle cento tende con mille brandine e 5mila coperte date dalla croce rossa italiana.Oltre ai mezzi di movimento e soccorso forniti dal ministero della Difesa, che già aveva inviato 3 Hercules 130 con altro materiale necessario in queste ore. Infatti nel paese nordafricano colpito sabato scorso dalla tempesta Daniel, più che di cibo, c'è bisogno di acqua e di macchine ed equipaggiamento per le attività di scavo.Le piogge hanno contribuito al crollo di due dighe poco fuori Derna: il bilancio è di quasi 12mila morti ma ci sono ancora 34mila persone che mancano all'appello. E quindi è una gara contro il tempo.Bisogna scavare nel fango, che ha sommerso città e villaggi. Uno scenario desolante quello che hanno trovato i soccorritori giunti in Libia, riassunto dalle parole di Martin Griffith, un funzionario delle Nazioni Unite: "Non siamo ancora in grado di capire le proporzioni della catastrofe".