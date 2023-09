Esuberi alla Magneti Marelli di Sulmona

Nello stabilimento di Sulmona della Magneti Marelli nel 2024 contratto di solidarietà per 100 dipendenti, numero comunque inferiore ai 135 annunciati. La notizia arriva da un incontro a Roma, dove sono passati sotto la lente d'ingrandimento della società e dei sindacati di categoria tutti gli stabilimenti italiani compreso Crevalcore, di cui si annuncia la chiusura, sino a valutare le situazioni di Venaria Reale, fabbrica che produce sistemi di scarico e della Marelli a Bari.

Per quanto riguarda l'insediamento in Valle Peligna: "Resta fondamentale la trattativa in corso con Stellantis per la fornitura alla piattaforma large", hanno spiegato in una nota le rappresentanze dei lavoratori.

I sindacati chiedono a Magneti Marelli di rivedere la decisione di chiusura dello stabilimento bolognese e al governo domandano di convocare un tavolo istituzionale di confronto temendo che 'la chiusura di Crevalcore sarà solo la prima di una lunga serie'.