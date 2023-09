Avrebbe strangolato la convivente

In manette un uomo di 47 anni. E' indagato per l'omicidio volontario della donna con cui conviveva, trovata strangolata alle prime ore dell'alba del 22 gennaio 2023 in una casa di Spoltore. L'arresto dopo 8 mesi di indagini è stato emesso dal Gip del Tribunale di Pescara Giovanni De Rensis. La donna vittima del femminicidio aveva 40 anni. Era stato lo stesso convivente a chiamare il 118 intorno alle 4 del 22 gennaio: il personale sanitario intervenuto trovò la donna sul letto e tentò inutili manovre rianimatorie constatandone infine il decesso. L'autopsia tuttavia ha riscontrato segni evidenti sul collo della vittima indicativi di strangolamento. Per questo la Procura ha iscritto quale indagato D.M., unico presente in casa, che nel corso dell'interrogatorio ha parlato di un malore della donna durante la notte. A quanto si è appreso la donna sarebbe stata colta di sorpresa, nel letto, e strangolata con il ginocchio o con l'avambraccio dell'omicida. Dalle indagini è emerso anche che la vittima aveva manifestato ad amiche e parenti l'intenzione di interrompere la lunga convivenza con l'uomo