Furgone si ribalta, ferito operaio

Una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo, con un mezzo operativo, un'autogrù e un fuoristrada, è intervenuta a Campli, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di inerti. Nell'incidente è rimasto coinvolto un camion Scania 420 ribaltabile, condotto da un autista 53enne, che, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Campli, che hanno effettuato i rilievi del sinistro, si è ribaltato sul lato guida. L'autista, nel tentativo di scendere dal mezzo pesante, è rimasto schiacciato sotto la cabina. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzatore alcuni cuscini sollevatori pneumatici in dotazione per poterlo liberare. Una volta estratto da sotto il mezzo, i vigili del fuoco hanno fornito assistenza al personale sanitario del 118 che ha portato le prime cure all'infortunato. L'uomo ha riportato una frattura ad una gamba ed è stato trasportato presso l'ospedale Mazzini di Teramo con l'ambulanza del 118.