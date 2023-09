Furlani e Il Diavolo: duo vincente

Chiusa ieri alle 20,00 la sessione estiva del calciomercato: è tempi di voti e primi sommari bilanci per le Big, sia tecnici che economici.

MILAN 9,5. Il voto sarebbe stato più alto con l'arrivo di Taremi o Balogun. Ma Jovic in passato ha dimostrato di saperci fare ed un tecnico valido come Pioli potrebbe riportarlo a buoni livelli. Ma il lavoro di restauro portato avanti dall'Ad Giorgio Furlani è da applausi. Qualche "vedovella smarrita" lo aveva attaccato dopo la cessione di Tonali. Ora forse si sarà rimangiato pensieri e, soprattutto, parole. Membro del Cda rossonero dal 2018 e mega esperto di finanza internazionale ha dimostrato in poche settimane di poter coniugare competenze economiche e tecniche spendendo cifre interessanti per talenti notevoli. Non a caso il Diavolo è già a punteggio pieno dopo solo 3 gare. Per noi non è una sorpresa ( detto in tempi non sospetti ndr) vista la qualità degli interpreti. Azzerato in un amen il gap tecnico dal Napoli distante 20 punti lo scorso anno. Merito della nuova governance rossonera. Furlani uomo nuovo del calcio italiano: fatti, non parole.

INTER 9 Anche stavolta Marotta, Ausilio e Baccin hanno dimostrato di saperci fare. Mercato sostenibile, non avendo fondi dalla proprietà cinese. Con le cessioni di Onana e Brozovic hanno trovato linfa vitale per migliorare la rosa. Certo, l'assenza di Skriniar e Lukaku può farsi sentire: ma Pavard e Thuram ( o Arnautovic) non ci sembrano da rottamare. Centrocampo da favola dopo l'arrivo di Frattesi e Klaassen: inzaghi può ruotare titolari e alternative a suo piacimento. Lotterà insieme ai cugini per la seconda stella. In Europa chissà: sarà difficile ripetersi vista la concorrenza ma tentar non nuoce.

NAPOLI 7,5 Non cedere Osimhen e Kvara nonostante le copiose offerte è stato il vero merito di un mercato non trascendentale ma essenziale. Vanno soppesati i pochi ma dolorosi addii. Uno come Kim non lo rimpiazzi facilmente tantomeno con un virgulto di belle speranza ma ancora grezzo come Natan: Garcia gli sta preferendo Juan Jesus. Ammortizzata con Lindrstrom l'annunciata partenza di Lozano. Non lascerà troppi rimpianti Ndombelè: anche se Cajuste non vanta lo stesso curriculum. Fa rumore l'addio di Spalletti e Giuntoli: braccio e mente del terzo scudetto. Garcia dovrà non far rimpiangere il neo Ct azzurro, e la premiata ditta Meluso-Micheli dovrà dimostrare di saperci fare con i talenti anche senza la guida del neo juventino. Napoli da primi 4 posti ma il bis tricolore non è affatto scontato.

FIORENTINA 7. Mercato intelligente: il club ha elargito giocatori adatti all'idea di calcio del bravo Vincenzo Italiano. Arthur sembra già rinato col siculo in panca. Nzola conosce bene le trame tecniche del suo ex mentore spezzino. Va ammortizzato l'addio ad Amrabat ma ci è piaciuto l'arrivo di Maxime Lopez all'ultimo giro: ha qualità. Beltram è una scommessa: sarà forte come il connazionale Lautaro Martinez? Lo scopriremo solo vivendo ma il calcio offfensivo di Italiano potrà aiutarlo. Il tecnico gigliato deve però dimostrare di saperci fare anche in fase di non possesso. La Fiorentina se vorrà competere con le Big dovrà subire meno reti.

ROMA 6,5 Con l'arrivo di Lukaku la Roma si è guadagnato un discreto voto ma a nostro avviso restano copiose incognite legate alle condizioni fisiche di Dybala, Sanches ed altri protagonisti giallorossi. Può lottare per il quarto posto a patto che tutti stiano bene e Big Rom torni a livelli "contiani". Dubbi anche sullo Special One, teso per il contratto in scadenza: potrebbe incidere negativamente sullo spogliatoio.



JUVENTUS 6. Un sei politico per i bianconeri che tranne Weah junior e il rinnovo di Rabiot non hanno fatto mercato per le note vicende societarie. Bilancio da risanare questa la mission di Giuntoli che è stato bravo a piazzare diversi elementi ( Bonucci il caso più spinoso) per alleggerire il monte ingaggi. Senza Champions la squadra non avrà fatiche supplementari. Sfumati Kessie, Berardi e Lukaku ma sono rimasti Pogba, Chiesa e Vlahovic. Allegri ha il dovere di riportare la vecchia Signora almeno in Champions. E' sotto esame: e sa di non poter fallire.

LAZIO 6 Sarà difficile se non impossibile ripetere il secondo posto della scorsa annata. La cessione di Milinkovic Savic è di quelle che lasciano il segno. Con tutto il rispetto per Kamada ( buon giocatore per carità ndr) ma il serbo era un'altra categoria. Positivi gli innesti di Rovella e Guendouzi ma Ricci e Berardi ( chiesti dal tecnico) sarebbero stati un'altra cosa. Il sei del mercato fa il paio col 9 che destiniamo a Sarri un tecnico che sposta gli equilibri e che trasforma il metallo in oro. Con un demiurgo simile in panchina tutto è possibile, ma a volte anche ai miracoli c'è un limite.