Giallo per la morte di un 59enne

Un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento del Progetto CASE Coppito 3.

L’allarme è stato lanciato dai colleghi del deceduto, dipendente Anas, che si sono insospettiti non vedendolo arrivare a lavoro. Sono stati, quindi, allertati Vigili del fuoco e Polizia che sono entrati in casa e hanno fatto la triste scoperta. La morte sembra risalire a qualche giorno fa, possibile in quanto l’uomo viveva da solo nell’appartamento. Si ipotizza un decesso naturale, ma visto che nell’abitazione sono state trovate macchie di sangue, si è pensato di indagare e sono stati avviati accertamenti.