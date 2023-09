Un giovane di 23 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara dopo essere rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco, partito a quanto pare in maniera accidentale. Il fatto è avvenuto a Casalanguida, nel chietino, in un’abitazione di contrada Difesa. Sull'accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Atessa.