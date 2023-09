Guida contromano sull'asse attrezato. Tre feriti

Incidente sul raccordo autostradale di Pescara. Alla guida una donna di 46 anni che è andata in direzione opposta al senso di marcia verso Chieti. Arrivata al confine si è fermata su una piazzola per cambiare la direzione, ma proprio in quel momento è sopraggiunto un furgone. Violento l'impatto fra i due veicoli.Il bilancio è di 3 feriti: tutti trasportati in ospedale in codice rosso, non sarebbero comunque in pericolo di vita.