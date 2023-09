Il Pineto blocca il Gubbio nella gara d'esordio in serie C

Il Pineto strappa un ottimo pari sul campo del Gubbio nonostante le defezioni di Ingrosso Volpicelli e Amadio. Nella prima frazione i teramani non capitalizzano due palle goal con Lombardi e Gambale. Ripresa caratterizzata dalla traversa colpita dall'Umbro Mercati e dal successivo acuto di Udoh che supera Tonti sul filo del fuorigioco. Il Pineto non si perde d'animo, conseguendo il pari con pellegrino al 73'. Sul fendente di Lombardi l'ex romanista non fallisce il tap in sotto misura.