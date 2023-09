Il tempo in Abruzzo

Questa domenica trascorrerà accompagnata dal bel tempo, avremo cielo sereno su tutto l’Abruzzo per tutto l’arco della giornata. Per quanto riguarda le temperature risulteranno stabili o in locale lieve rialzo, stavolta soprattutto nelle conche interne dove ci aspettiamo valori massimi intorno ai 30 gradi. Questo perché nelle aree interne avremo venti deboli che durante le ore centrali della giornata soffieranno da sud-ovest, saranno quindi caldi, mentre lungo la fascia costiera avremo venti fino a moderati ancora da nord-est, quindi freschi. Il mare sarà poco mosso. La nuova settimana inizierà con le stesse condizioni meteorologiche, quindi anche per lunedì ci aspettiamo una bella giornata di sole, con tempo stabile e asciutto, Le temperature registreranno ulteriori lievi rialzi con valori massimi diffusamente intorno ai 30 gradi o poco più.