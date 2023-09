Il Tempo in Abruzzo

Sulle regioni centrali stiamo assistendo ad un generale aumento della nuvolosità a partire da ovest che in mattinata tenderà ad estendersi su tutto il Centro, quindi anche sull'Abruzzo. Nuvolosità che poi diverrà anche compatta e che, a partire dal pomeriggio, potrà anche dare luogo a delle precipitazioni sparse, specie sulle aree interne ed appenniniche. Tendenza a temporaneo miglioramento in serata, poi nuovo rapido peggioramento nella notte, sempre da ovest, con possibili temporali. Le temperature massime oggi subiranno una generale diminuzione. I venti saranno deboli o moderati di direzione variabile. Come accennato tra la notte e domani mattina il tempo peggiorerà ulteriormente con rovesci e temporali che interesseranno un po’ tutta la regione, in particolare i settori più occidentali. Avremo un ulteriore calo termico.