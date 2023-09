Il Tempo in Abruzzo

Questa domenica trascorrerà accompagnata dal bel tempo, tendenzialmente asciutto e soleggiato. Al mattino ci aspettiamo cielo sereno ovunque con un leggero aumento della nuvolosità nelle zone montane e pedemontane durante le ore centrali della giornata. In serata queste nubi si andranno a diradare ma innocue velature attraverseranno i settori adriatici, il tutto senza fenomeni di rilievo associati. Le temperature risulteranno tutto sommato senza variazioni di rilievo, solo localmente si potranno avere lievi rialzi nei valori massimi che comunque oscilleranno ancora perlopiù tra i 26 e i 32 gradi. I venti soffieranno ovunque dai quadranti settentrionali, saranno inizialmente deboli e poi si rinforzeranno fino ad essere prevalentemente moderati. Questo porterà anche ad un aumento del moto ondoso con mare poco mosso al mattino e mosso al pomeriggio. Questi venti settentrionali in rinforzo porteranno generali cali termici durante la prossima settimana, mentre le condizioni meteo non subiranno sostanziali peggioramenti. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso e senza precipitazioni degne di nota associate.