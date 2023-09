Il tempo sull'Abruzzo

SULL'ABRUZZO tempo bello In dettaglio le zone climatiche

SU LITORALE E SUB-APPENNINO ABRUZZESE poche nubi nella notte poco significative in un contesto di tempo sereno e soleggiato

SU APPENNINO ABRUZZESE sereno dal mattino con nubi alte che veleranno il cielo nella notte.

SU MARSICA il tempo sarà caratterizzato dalla presenza di cielo pressoché limpido. Notte stellata.

Le temperature tenderanno ad aumentare sia nei valori massimi che in quelli minimi su tutto il territorio regionale.

La ventilazione si presenterà di debole intensità e di direzione variabile su tutto il territorio della regione. mare poco mosso